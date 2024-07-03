مصادر: تعيين اللواء أشرف الجندي محافظا للغربية

علمت “البوابة نيوز” من مصادر خاصة بتعيين اللواء أشرف مجدي الجندي محافظاً للغربية خلفًا للدكتور طارق رحمي، وذلك ضمن تغييرات حركة المحافظين.

واللواء اشرف الجندي سيرة ومسيرة مليئة بالإنجازات والنجاحات الأمنية، خلال فترة عمله مديرًا لأمن القاهرة، كما لقبة أهالي الإسكندرية بـ "الجنرال المبتسم " خلال فترة عمله مديرًا لأمن الإسكندرية.

السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي

السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي عمل مديرًا لأمن القاهرة، كشف العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، وأبرزها:

1- ضبط العصابة الأردنية بمدينة نصر، و«مذبحة الرحاب» والتي تكشفت وقائعها بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة داخل فيلا بالرحاب.

2- ضبط وكشف غموض «مذبحة الزمالك»، بخلاف قضايا أخرى جنائية شائكة.

3- لقب «الجندي» بـ«الجنرال» نتيجة جهوده في قطاع المباحث.

4- عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية