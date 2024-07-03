خلال 15 يوما .. فتح باب الندب والنقل لمعلمي دمياط

ناشدت مديرية التربية والتعليم دمياط، المعلمين الراغبين في النقل والندب، سرعة الانتهاء من تقديم الطلبات الخاصة بهم للتناسيق المختلفة بالادارات التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، خلال ١٥ يوما ، حتى يتسنى للجنة المختصة بالمديرية سرعة البت فيها والانتهاء منها.

وقال محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط إنه لن يلتفت للطلبات المقدمة من سنوات سابقة أو التي قدمت بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التعليم دمياط، إن هناك خطة للتعامل مع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بموجهي عموم المواد ومسؤولي التناسيق، بحضور إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية و رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

و تم توجيه الموجهين العموم ومسؤولى التناسيق المختلفة بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكل مدارس المحافظة والتطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم ٢٠٢ والخاص بإجراءات ندب ونقل المعلمين مع اتباع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية لبعض المعلمين الراغبين في الندب والنقل والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة.

كما أكد وكيل الوزارة علي الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسؤولية في العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلي بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة.

كما شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء ، فعاليات تدريب وحدات تيسير الإنتقال إلى سوق العمل بمكوناتها الثلاث، المقامه بفندق لمار ازور بمدينة دمياط الجديدة لمدة ١٤ يوما تحت رعايه مشروع قوى عاملة مصر وبدعم من وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني.

واشاد "وكيل الوزارة" بجوده التدريب وتفاعل المتدربين، معربا عن كامل استعداده لتذليل اي عقبات توجد وانه سيقوم بمتابعه التدريب من خلال زيارات مستمره الى ان تنتهي التدريبات في ١٦ يوليو القادم.

