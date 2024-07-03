يمنى البحار نائبًا لوزير السياحة

تضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى الثانية، تم تعيين يمنى البحار نائبا لوزير السياحة والآثار، خلفا لغادة شلبي النائب السابق للوزير، فيما يؤدي شريف فتحي اليمين الدستورية اليوم وزيرا للسياحة والآثار.

عملت البحار بعدة قطاعات في وزارة السياحة، وتدرجت في المناصب حتى كلفها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، بشغل منصب مساعد الوزير للشئون الفنية عن طريق الندب الكلي لمدة عام، في 2020، ثم توالى التجديد لها حتى تم اختيارها نائبا للوزير.

ويتولى شريف فتحي حقيبة السياحة والآثار في الحكومة الجديدة، وهو من مواليد 18 أبريل 1963، وعمل في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عامًا، وتقلد الوزير الجديد العديد من المناصب في العديد من دول العالم، منها مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية، وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تقلد فتحى منصب مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومدير عام ادارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران، ورئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران.

وقد أتم فتحي العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها: برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة بالمنظمة الأمريكية للادارة في مجالات: القيادة والإدارة والشؤون المالية والتسويق، وكذلك عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، إدارة الأزمات، الاتفاقيات الحكومية الدولية، القضايا البيئية والسياسية.

وقد تولى رئاسة الشركة القابضة لمصرللطيران فى 27 أغسطس 2015 وحتى اختياره وزيراً للطيران المدني في مارس 2016 وحتى يونيو 2018، في عهد الراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.