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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 28,162.22 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah  بنسبة 0.36%، وصولا إلى مستوى 2,784.96 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.5 % ليصل إلى مستوى 6,255.22 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 9,103.72 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.76%، مسجلا 12,185.96 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.63 %، ليصل إلى مستوى 34,627.24 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.68% وصولا لمستوى 5,775.32 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات