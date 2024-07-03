صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 28,162.22 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.36%، وصولا إلى مستوى 2,784.96 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.5 % ليصل إلى مستوى 6,255.22 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 9,103.72 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.76%، مسجلا 12,185.96 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.63 %، ليصل إلى مستوى 34,627.24 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.68% وصولا لمستوى 5,775.32 نقطة.