سفير الصومال بالقاهرة: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع مصر

استقبل السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مقر السفارة بالقاهرة، مبعوث الرئاسة محمد يحيى وذلك للتهنئة بمناسبة عيد استقلال الصومال، حيث نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود والحكومة والشعب الصومالي بهذه المناسبة الهامة في تاريخ الصومال.

كما نقل سفير الصومال خلال اللقاء تهنئة الرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ مصر.

ووجه السفير الصومالي خلال اللقاء، خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي وللحكومة المصرية نظرا للدعم المتواصل الذي تقدمه للصومال في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية.

وثمن السفير الصومالي مستوى العلاقات الصومالية المصرية باعتبارها علاقات تاريخيّة راسخة، وهناك حرص كبير من القيادتين لتوطيد وتعزيز التعاون المشترك، معربا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من تعزيز التنسيق والتعاون بين مصر والصومال لتحقيق مصالح الشعبين المصري والصومالي.