بالفيديو.. رئيس حزب الأحرار: التغييرات الوزارية الجديدة بداية مبشرة بالخير

أشاد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، بالتغييرات الوزارية الجديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: «بداية مبشرة بالخير».

وأضاف "درويش" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أنه من رؤية القيادة السياسية؛ أن يكون هناك تغييرات تواكب المرحلة الجديدة، لأن الحكومة عليها أعباء كثيرة يجب التصدي لها.

وأوضح، أن هناك تحديات كثيرة تقع على عاتق الحكومة الجديدة أن تواجهها وتتصدى لها في الفترة المقبلة، ورؤية القيادة السياسية كانت ضخ دماء جديدة في بعض الوزارات والاستعانة بالخبرات في وزارات أخرى، متابعًا أن الهدف من استحداث وزارات جديدة ودمجها؛ هو مواكبة التحديات والقفز فوق الصعوبات، وإلقاء المسئوليات على الوزراء الجدد لتنفيذ خطط الحكومة بكفاءة.