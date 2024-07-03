مَن هو عادل السعيد المرشح لتولي منصب محافظ الجيزة؟

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن عادل سعيد الأقرب لتولي منصب محافظ الجيزة في حركة المحافظين 2024 خلفا للواء أحمد راشد.

وعمل المهندس عادل النجار رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ورئيسًا لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ورئيسًا لجهاز تنمية العاشر من رمضان، ورئيسًا لجهاز تنمية مدينة بني سويف، بالإضافة إلى عمله رئيسًا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وتستعد الحكومة الجديدة لحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية.