الأهلي يجدد عقد عمرو السولية لمدة موسم

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات الماضية، على أن يتم الإعلان رسميًا في وقت لاحق ليستمر اللاعب في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن النادي جدد عقد عمرو السولية لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأضاف المصدر، أن عمرو السولية سيحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه في عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم على أن يكون خيار التمديد متاحا في حال رغبة النادي واللاعب بعد نهاية الموسم المقبل.

كولر يتمسك ببقاء السولية

جاء تجديد عقد عمرو السولية بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يرى أن عمرو السولية بديل استراتيجي في صفوف الفريق ويمكن الاعتماد عليه في أي وقت خاصة أن الأهلي يشارك في عدد كبير من البطولات في الموسم المقبل بالإضافة لامكانية رحيل المالي أليو ديانج بنهاية الموسم الحالى.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

يواجه الأهلي نظيره الداخلية غدا الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي بحثا عن فوز جديد يواصل به الزحف ومطاردة بيراميدز على قمة الدورى.