شرطة الاحتلال تشتبك مع مستوطنين في الضفة الغربية

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة أثناء قيامهم بتفكيك موقع استيطاني غير قانوني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بحسب لقطات فيديو لعملية الشرطة شاهدتها رويترز.

وأظهر الفيديو حفارات الشرطة وهي تدمر مباني مؤقتة في البؤرة الاستيطانية. وأظهر الفيديو أن المستوطنين جلسوا على طريق صغير لمنع وصول الشرطة، لكن الضباط أخرجوهم من الطريق.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن العملية.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون قلبا لدولتهم المستقلة في المستقبل إلى جانب قطاع غزة.

وهذه البؤرة الاستيطانية، الواقعة في منطقة ريفية، غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي والدولي. واتخذت الشرطة الإسرائيلية في الماضي خطوات ضد بعض الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، لكن الجماعات الفلسطينية تقول في كثير من الحالات إن الشرطة لا تطبق القانون، خاصة منذ بدء الحرب في غزة.