بالفيديو.. ننشر أسماء المحافظين الجدد

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير فيديو، به اسماء المحافظين الجدد، والذين سيحلفون اليمين الدستوري اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذين جاءت اسمائهم كالتالي:

اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية

إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة

عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة

أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم

محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف

اللواء/عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا

اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط

اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج

خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا

اللواء/طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية

أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ

إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية

حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء

اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

اللواء/خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.