من هي صباح مشالي نائب وزير الكهرباء؟

من المرتقب أن تتولى المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء منصب نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

المهندسة صباح مشالى هي أول إمرأة تتولى رئاسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتم اختيارها ضمن أفضل 4 مهندسات على مستوى العالم عام 2020.

وبعد اختيارها نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنشر “البوابة نيوز” أهم المعلومات عن نائب وزير الكهرباء الجديد.

1-خريجة جامعة القاهرة كلية الهندسة 1986 بتقدير جيد جداً.

2-بدأت حياتها العملية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والتحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكمفي الطاقة– المشروعات المركزية.

3- تم اختيارها بالعمل كمساعد لوزير الكهرباء والطاقة عام 2002 لاول مرة فى تاريخ القطاع.

4- شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى فى عام 2014.

5- اصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرار رقم 12 لسنة 2019 في يناير 2019، بتعيين مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي رئيساً والعضو المنتدب للشركة.

6- التحقت بجامعة هارفارد الامريكية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة بالشرق الأوسط خلال عامي 2003/2002.

7- بعد إتمام دراستها بجامعة هارفارد الأمريكية (Harvard business school) عام 2003 بدأت في خلق كيان جديدبديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يكون مسئولا عن تطوير الاداء بشركات الكهرباء (انتاج–نقل–توزيع) ويتابعمنظومة هذا الأداء ميدانيا على الأرض بالمواقع المختلفة.

8-أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية –كلية الدفاع الوطني 2005 .

9- عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصريين، تشارك مشالي كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC) بالاضافة الىانها تمثل منطقة شمال أفريقيا في منظمة AFSEC.

10- تم اختيارها أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري.

11-تم اختيارها أيضا ضمن أفضل 4 مهندسات عالميا لعام 2020.

12-اختارت الجمعية العمومية لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط، المهندسة المصرية صباح مشالي بمنصب رئيسا للمنظمة لمدة 3 سنوات اعتبار من اول شهر يوليو المقبل 2023 وحتي 30 من شهر يونيو 2026