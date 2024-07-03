احتفالية للهيئة العامة للاستعلامات بذكرى ثورة 30 يونيو في الجيزة

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات احتفالية بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو في الجيزة، وجاءت الاحتفالية برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وذلك بالتنسيق مع حي إمبابة التابع برئاسة المحاسب أشرف بكر رئيس الحي التابع لمحافظ الجيزة، وقد تمت الاحتفالية تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقد حضر الاحتفالية العديد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ورجال الدين .

استضافت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة المحاسب أشرف إمام - رئيس مجلس الإدارة الاحتفالية بمقر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بإمبابة؛ وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم وقد تحدث في الاحتفالية الشيخ أحمد على النادي - مدير عام المنطقة الأزهرية بالجيزة والشيخ محسن عبد الظاهر - مدير أوقاف شمال الجيزة نيابة عن الدكتور وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة والقس مخلص وليم - راعي الكنيسة الانجيلية الأولى بإمبابة.

وقد تحدث رجال الدين الاسلامي والمسيحي عن مدي الترابط والتسامح بين الشعب المصري واتحاده وكيف ساهمت الثورة في زيادة الترابط بين أطياف الشعب وعدم استطاعة أي جهة التفرقة بينهم، كما تحدث اللواء أحمد ونيس - بالمخابرات الحربية سابقا عن انجازات الثورة وأهميتها وكيف كانت ثورة شعبية أخرجت مصر من نفق مظلم.

كما تحدث هشام مصطفى الجندي - نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة والمدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية عن كيف كانت ثورة ٣٠ يونيو بمثابة ثورة توطين الصناعة في مصر وعن المشروعات القومية الكبري المصرية والتي دخلت بها مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية كإنشاء اكبر محطة طاقة شمسية بأسوان وأكبر مزارع سمكية وأكبر محطة للمياه بمنطقة بحر البقر ومصانع الأدوية والمدن الصناعية الماخصصة كمدينة الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط وأن الجيزة بالفعل في عهد اللواء أحمد راشد - محافظ الجيزة قد قامت بانشاء منطقتين صناعيتين هما المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف والذي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٢٤ والمنطقة الصناعية بجرزا وجاري حاليا اعتماد المخطط التفصيلي لها وتسعى المحافظة أيضا للتوسع في مجال الاستثمار الصناعي وذلك بناء علي تعليمات معالي المحافظ والمتابعة شبة اليومية من سيادته.

واكدت ماجدة السنباطي - مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة وداليا على حسين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالجيزة، دور المرأة المصرية والذي ظهر جليا منذ ثورة ٣٠ يونيو ودور المجلس القومي خلال الفترة الماضية وحتى الآن، كما تحدثت الدكتورة منال الغنام - مدير عام الإدارة العامة لإعلام الجيزة وأماني يونس - مدير مركز إعلام الجيزة وميرفت البطاوي - مدير مركز إعلام إمبابة عن دور الإدارة العامة لإعلام الجيزة خلال تلك الفترة وكيف ساهم في نشر الوعي والثقافة بين مختلف الاطياف وعن سلسلة الحملات والندوات التي تمت وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات المركز خلال الفترة الماضية.

كما رحب رئيس الهيئة العامة للمطابع الاميرية بالحضور، مؤكدا أن الهيئة ترحب بمثل تلك الندوات والاحتفالات وتحدث اللواء على عبد الحليم - رئيس القطاع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .

وتم التنظيم لليوم من خلال رانيا موسى - مدير الأمومة والطفولة ووحدة السكان بحي إمبابة وابتسام حمدي و حنان فوزي بمركز إعلام الجيزة، والتي قدمت الاحتفالية.

وقد شارك في الحفل بعرض مسرحي رائع فرقة مجانين الفن المسرحية والتابعة لمركز شباب المنيرة الشرقية - مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.