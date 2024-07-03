افتتاح معرض لبيع الكتب فى مكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل معرضا للكتب والذي يضم أكثر من 750 كتابا بمختلف مجالات العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون لكبار الكتاب المصريين والعالميين ولذي يستمر لمدة شهر.

قال نبيل حلمي رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة: إن الكتب المعروضة ارتأت المكتبة عرضها للبيع بأسعار رمزية وذلك لبناء الفكر ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

واوضح ان تنظيم المعرض يأتى ضمن البرنامج الثقافي لمكتبات الجمعية بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات المجتمع.



كما تنظم مكتبة المستقبل في 6 من مساء اليوم الاربعاء ندوة بعنوان " كيف تتغلب على القلق " تتناول التوتر الذي يمنع قدرتنا على إنجاز المهام اليومية، ويحدث الإجهاد السيئ عندما يتراكم الكثير من الضغط حولنا، وبمجرد أن يشعر الجسم بوجود الكثير من الضغط فإنه يبدأ في الانهيار مما يؤدي إلى ظهور أعراض فى مقدمتها القلق .

وتتمحور الندوة التى تحاضر فيها الدكتورة إسراء إبراهيم ، دكتوراه علم النفس الإرشادي ومعالج معرفى سلوكى ومستشار نفسى تربوى ، كيف ينشأ القلق ، اعراض القلق ، كيف تتغلب على القلق .

