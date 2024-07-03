بالفيديو.. ننشر أسماء التشكيل الوزاري الجديد قبل حلف اليمين

عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير فيديو بـ التشكيل الوزاري بشكل كامل قبل حلف اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن تم توقيع الاختيار عليهم، والذين جاءت اسمائهم كالتالي:

أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف علي كجوك وزيرا للمالية

كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزير للنقل والصناعة

شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبد المنعم المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزير للصحة والسكان

مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرًا للثقافة

الدكتور محمد أحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

محمد عبد العزيز جبران وزيرا للعمل

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد الأزهري وزيرا للأوقاف

هاني عاطف سويلم وزيرًا لـ الري والموارد المائية

كريم على إبراهيم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدانية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

عمرو أحمد سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين أحمد فؤاد وزيرة البيئة

شريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان.

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة.

منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي

المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

محمود فوزي وزيرا للمجالس النيابية والقانونية

السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.