أزمة كهربا وكولر في الأهلي تصل إلى طريق مسدود

واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجميد واستبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من التدريبات الجماعية قبل مباراة الداخلية.

وكان كولر قرر استبعاد اللاعب بسبب أزمة كهربا مع المدير الفني بعد رفضه المشاركة في تدريبات البدلاء من مباراة الأهلي وفاركو في الدوري.

وقرر كولر توقيع غرامة مالية كبيرة واستبعاد اللاعب من المباريات بداية من مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

كما قرر كولر بعد أزمة كهربا تجميد اللاعب واستبعاده من التدريبات الجماعية على أن يؤدي محمود كهربا التدريب منفردا.

أزمة كهربا وكولر

بدأت أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي مع مارسيل كولر عقب مباراة الأهلي وفاركو بعدما رفض كهربا خوض المران مع اللاعبين البدلاء ودخل في أزمة مع المدرب المساعد جامبيرلي.

كهربا يخوض تدريبات منفرده

خاض محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات صباحية منفردة خلال الأيام الماضية على ملعب التتش بالجزيرة كنوع من العقاب بعد أزمة كهربا الأخيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الداخلية المقرر لها مساء الخميس على استاد القاهرة، المقبل ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.