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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"أخي رفض مساعدتي بمبلغ مالي".. اعترافات صادمة لمرتكب مذبحة المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر نيابة المطرية التحقيق مع متهم طعن شقيقه وقتل زوجته، بمنطقة المطرية.

وقال المتهم في اعترافاته: إن زوجة أخيه “المجني عليها” حرضت شقيقه على عدم مساعدته ماليا، ودائما تتدخل بينهما.

وأضاف المتهم، يوم الواقعة طلبت من شقيقي الوقوف جنبي بمساعدتي بمبلغ مالي رفض، وظلت زوجته تتحدث بكلمات أثارت غضبي، وتشاجرت معه فحاول طردي خارج منزله، لم أشعر بنفسي وطعنت زوجته وبتدخل شقيقي للدفاع عنها طعنته دون قصد.

وأمرت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب في الواقعة وطلب تحريات المباحث الجنائية ودفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق توك توك، قتل زوجة أخيه وطعن شقيقه، بمنطقة المطرية، بسبب خلاف على أموال.

وردت إشارة من النجدة لضباط قسم شرطة المطرية، مفادها مقتل سيدة وإصابة زوجها بطعنات نافذة ونقل للمستشفى العام في حالة حرجة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وشقيقه فقام المتهم بطعن زوجة أخيه وحاول شقيقه الدفاع عنها فقام بطعنه هو الآخر وإصابته.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث القسم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تباشر النيابة التحقيقات.

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