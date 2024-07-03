بايدن يعترف بسوء أدائه في مناظرة ترامب: "كاد يغلبني النوم"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أداءه خلال المناظرة الرئاسية التي جرت الخميس الماضي مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب "لم يكن الأفضل"، لكنه ألقى باللوم في ذلك على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بعد رحلتين خارجيتين الشهر الماضي، وذكر أنه "كاد يغلبني النوم".

وأقر بايدن خلال كلمة في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا، بأن المناظرة "لم تسر على ما يرام".

وقال: "الحقيقة هي أنني لم أكن حذراً. لقد قررت السفر حول العالم عدة مرات، مروراً بحوالي 100 منطقة زمنية قبل المناظرة. لم أستمع إلى طاقم العمل الخاص بي ورجعت، وكاد يغلبني النوم خلال المناظرة".

وأضاف بايدن: "هذا ليس عذراً. هو تفسير"، وكان بايدن سافر في رحلتين منفصلتين إلى فرنسا وإيطاليا في غضون أسبوعين الشهر الماضي.

وواجه بايدن أسئلة متزايدة بشأن سعيه إلى الترشح، بعد الأداء الهش في المناظرة أمام ترامب الأسبوع الماضي، حيث دعاه أحد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب علناً إلى الانسحاب من السباق.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن يعقد اجتماعاً مع حكام ولايات ديمقراطيين، الأربعاء، في البيت الأبيض ويتحدث إلى المشرعين هذا الأسبوع بعد مناظرة لم تلق استحساناً مع ترامب.

ويُقدّم الاجتماع فرصة للرئيس لطمأنة قيادات حزبه بأنه سليم العقل والجسد، في إطار سعيه لحشد دعم أنصار الحزب الديمقراطي وإخماد الحديث عن ضرورة تنحيه.

وأجرى فريق بايدن مكالمات هاتفية صعبة، الأحد والاثنين، مع ممولي الحملة البارزين الذين تساءلوا عما إذا كان يجب أن يظل المرشح الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً في السباق الرئاسي.

وأظهر استطلاع لـ"رويترز/أبسوس"، الثلاثاء، أن واحداً من بين كل 3 ناخبين ديمقراطيين يرى أنه يتعين على بايدن الانسحاب من انتخابات الرئاسة بعد المناظرة أمام ترامب.

لكن لم يتفوق أي من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي المنتخبين على بايدن في انتخابات افتراضية أمام ترامب، بحسب الاستطلاع.

وخلُص الاستطلاع، الذي أجري على مدى يومين، إلى أن ترامب (78 عاماً) وبايدن (81 عاماً) يحتفظان بدعم 40% من الناخبين المسجلين، ما يشير إلى أن بايدن لم يفقد شعبيته بعد المناظرة.