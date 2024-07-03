الدفاعات الروسية تسقط 10 مُسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت ودمرت 10 مُسيرات فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: «خلال الليلة الماضية، جرى إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات وزوارق مُسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية»، وفق ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: «جرى تدمير خمس طائرات مُسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتدمير أربع طائرات مُسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتدمير طائرة مُسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو».

وأشار البيان إلى أنه «دمرت الأسلحة النارية في البحر الأسود زورقين مُسيرين متجهين نحو نوفوروسيسك».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مدينة نوفوروسيسك في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، أندريه كرافشينكو، التصدي لهجمات نفّذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزوارق مُسيرة.