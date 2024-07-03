جيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله في بليدا ويارون وعيترون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصف مواقع لحزب الله في مناطق بليدا ويارون وطير حرفا وعيترون في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وبالأمس، أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة الزلوطية ‏واستشهاد مدني قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 02-07-2024، ثكنة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، نقلا عن وكالة النشرة.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنه استهدف عند الساعة 16:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 02-07-2024، موقع ‏جل العلام بقذائف المدفعية.