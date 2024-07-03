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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الشئون الخارجية الهندي يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث التدافع بمدينة "هاثراس"

حادث التدافع الذي
حادث التدافع الذي وقع بمدينة "هاثراس" في ولاية "أوتار براديش
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أعرب وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، اليوم الأربعاء، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث التدافع الذي وقع بمدينة "هاثراس" في ولاية "أوتار براديش" الليلة الماضية.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نسختها الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الوزير الهندي أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث الذي وصفه ب"المأساوي"، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

ومن جانبها، كشفت حكومة ولاية "أوتار براديش" الهندية عن هويات معظم ضحايا الحادث، ولاتزال الجهود جارية لتحديد هوية الجثث المتبقية والتي تضم عددا من الأطفال.

وكان حادث التدافع قد وقع أمس الثلاثاء خلال تجمع ديني بإحدى قرى مدينة "هاثراس" بسبب التكدس والزحام الشديد وأسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص، وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة البلاد دروبادي مورمو عن تعازيهما لأسر القتلى ووجها بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الولاية.

وأمر رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث في وقت سابق بفتح تحقيق في الحادث وتقديم جهود الإغاثة والإنقاذ اللازمة وتقديم الرعاية والعلاج للمصابين، بينما أمرت السلطات بتقديم تعويضات مالية للمصابين وأسر القتلى.

هاثراس أوتار براديش الهند