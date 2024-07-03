الاتحاد الأوروبي يُدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية في الأول من يوليو الجاري، مؤكدًا أنه يُشكل انتهاكًا آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وجدد الاتحاد الأوروبي ـ في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي ـ دعوته إلى الشمال بوقف جميع الأعمال غير القانونية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وحثها على قبول عروض الحوار المقدمة من الأطراف المعنية والامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء تعميق التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا في انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، مجددا دعوته القوية إلى بيونج يانج وموسكو بوقف عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة.

