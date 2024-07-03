بالأسماء.. نواب الوزراء في الحكومة الجديدة 2024

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

وكشفت مصادر عن تعيين نواب للوزراء كالتالي:

نيرة عمرو محمد قنديل نائبا لوزير الصحة

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

عبلة أحمد على الألفي نائبا لوزير الصحة

يمني أسامة فريد النجار نائبا لوزير السياحة

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية

مارجريت صاروفيم نائبا لوزير التضامن

حسام الدين صلاح نائبا لوزير التعليم العالي أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

أيمن بهاء نائبا لوزير التربية والتعليم

ماجد عبد الحميد نائبا لوزير النقل نهاد شاهين نائبا لوزير النقل

وجدى الشحات نائبا لوزير النقل

صباح عبد اللطيف نائبا لوزير الكهرباء

منتصر مناع نائبا لوزير الطيران المدني

بكر محمد نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غادة مصطفى أبيب نائبة لوزير الاتصالات

رأفت فهمي نائبا لوزير الاتصالات

سيد غسماعيل على نائبا لوزير الغسكان

مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة

أبو بكر محمد نائبا لوزير الخارجية والهجرة

نيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية

وليد حسين نائبا لوزير التموين

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين، كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

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وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.