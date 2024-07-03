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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الإعصار "بيريل" يتجه صوب جاميكا ويتسبب في مصرع 3 أشخاص

إعصار
إعصار
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توقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يؤدي الإعصار "بيريل" إلى هطول أمطار على جاميكا وجنوب غرب هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتيمترا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.

 وأوضح المركز - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم - أن الإعصار اتجه نحو جاميكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الرابعة بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات وأدى لمصرع ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن.

وقال رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وجرينادين، إن الإعصار جاء ورحل وخلف وراءه دمارا هائلا، لافتا إلى أن جزيرة يونيون (إحدى جزر أرخبيل جرينادين) دمرت مع تعرض 90 بالمائة من المنازل لأضرار بالغة أو للتدمير.

ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداد سرعته.
 

جاميكا إعصار بيريل إعصار البحر الكاريبي