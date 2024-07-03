الرطوبة تصل لـ90%.. طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث يشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الأربعاء، نشاط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 70 إلى 90 % للعظمى ومن 25:55% للصغرى.

درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 36 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29 درجة.