قبل أداء اليمين.. القائمة الكاملة للوزراء في حكومة مدبولي 2024

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين، كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

وجاء التشكيل الوزارى:

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية.

كامل عبد الهادى فرج الوزير وزيرا للنقل والصناعة.

شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار.

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال .

رانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان.

مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة.

محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.

محمد عبد العزيز جبران وزيرا للقوى العاملة.

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا الشياب والرياضة.

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل.

الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف.

كريم إبراهيم على بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

الدكتورعمرو طلعت وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة.

الدكتور محمود مصطفى كامل عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.

الدكتورشريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية.

المهندس هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية.

السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار.

منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية.

محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني.

المستشار محمود فوزى عبد الباري وزيرل للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

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وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.