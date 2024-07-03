جهود مكثفة لضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على شاب في المرج

يكثف رجال مباحث قسم شرطة المرج، من جهودهم لضبط بلطجي و2 آخرين المتهمين بالتعدي على شاب بالضرب بسلاح أبيض، وسحله وسط الشارع في منطقة محمد نجيب بسبب خلافات جيرة سابقة وقيامه بالتصدي للمتهم أثناء قيامه بترويع والدته وأفراد أسرته بـ"كلاب شرسة" في وقت سابق إثر نشوب مشاجرة بينهما.

ضرب شاب في المرج

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يُدعى "أحمد محمد محمود عطا"، مُصاب بجروح وكدمات إثر قيام شخص رفقة آخرين، بدهسه بمركبة توك والتعدي عليه بسلاح أبيض.

خلال دقائق انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وبسؤال أسرة المصاب أفادوا بقيام شخص له معلومات جنائية يدعى "أحمد عبد العال" وشهرته "أحمد عبده"، بالتعدي على المصاب بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما، قام خلالها المتهم بالتعدي على أسرة المجني عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية وسط الشارع، وترويع الأسرة ووالدة المجني عليه بكلاب شرسة.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

