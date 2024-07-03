كوبا أمريكا 2024| مواعيد مباريات ربع النهائي.. البرازيل ضد أوروجواي

كشف اتحاد الكونميبول، عن مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما أسدل الستار عن المتأهلين لدور الـ8.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

انتهى دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، اليوم الأربعاء، وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع النهائي، هم: الأرجنتين وكندا، فنزويلا والإكوادور، أوروجواي وبنما، كولومبيا والبرازيل.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 عن مواجهات قوية، لكن المواجهة الأقوى هي صدام بين البرازيل وأوروجواي في نهائي مبكر للبطولة.

وتنطلق منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري.

وجاءت مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، كالتالي.

1- الأرجنتين ضد الإكوادور

2- فنزويلا ضد كندا

3- كولومبيا ضد بنما

4- البرازيل ضد أوروجواي.

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

1- الأرجنتين ضد الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. الرابعة فجرًا.

2- فنزويلا ضد كندا.. السبت 6 يوليو.. الرابعة فجرًا.

3- بنما ضد كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. الواحدة فجرًا.

4- البرازيل ضد أوروجواي.. الأحد 7 يوليو.. الرابعة فجرًا.