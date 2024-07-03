ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| مواعيد مباريات ربع النهائي.. البرازيل ضد أوروجواي

كوبا أمريكا 2024
كوبا أمريكا 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف اتحاد الكونميبول، عن مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما أسدل الستار عن المتأهلين لدور الـ8.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

انتهى دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، اليوم الأربعاء، وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع النهائي، هم: الأرجنتين وكندا، فنزويلا والإكوادور، أوروجواي وبنما، كولومبيا والبرازيل.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 عن مواجهات قوية، لكن المواجهة الأقوى هي صدام بين البرازيل وأوروجواي في نهائي مبكر للبطولة.

وتنطلق منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري.

وجاءت مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، كالتالي.

1- الأرجنتين ضد الإكوادور

2- فنزويلا ضد كندا

3- كولومبيا ضد بنما

4- البرازيل ضد أوروجواي.

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

1- الأرجنتين ضد الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. الرابعة فجرًا.

2- فنزويلا ضد كندا.. السبت 6 يوليو.. الرابعة فجرًا.

3- بنما ضد كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. الواحدة فجرًا.

4- البرازيل ضد أوروجواي.. الأحد 7 يوليو.. الرابعة فجرًا.

كوبا أمريكا 2024 مواعيد مباريات مواعيد مباريات ربع النهائي مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 ربع نهائي كوبا امريكا 2024 ربع نهائي كوبا امريكا البرازيل ضد أوروجواي موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور موعد مباراة البرازيل ضد أوروجواي اخبار كوبا أمريكا اخبار كوبا امريكا 2024