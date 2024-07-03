كوبا أمريكا 2024| تعرف على مواجهات ربع النهائي.. أبرزها صدام البرازيل وأوروجواي

انتهى دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، بتأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي، الذي يشهد مواجهات قوية بين المتأهلين.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

لم تتواجد منتخبات، تشيلي، أمريكا، المكسيك في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد توديعهم للبطولة من الدور الأول.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى: الأرجنتين وكندا، المجموعة الثانية: فنزويلا والإكوادور، المجموعة الثالثة: أوروجواي وبنما، المجموعة الرابعة: كولومبيا والبرازيل.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 عن مواجهات قوية، لكن المواجهة الأقوى هي صدام بين البرازيل وأوروجواي في نهائي مبكر للبطولة.

مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وجاءت مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، كالتالي.

1- الأرجنتين ضد الإكوادور

2- فنزويلا ضد كندا

3- كولومبيا ضد بنما

4- البرازيل ضد أوروجواي.

وتنطلق منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري.