ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي

كوبا أمريكا 2024
كوبا أمريكا 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بتأهل منتخب البرازيل وصيفًا من المجموعة الرابعة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، أول وثاني المجموعات الأربعة، بواقع منتخبين من كل مجموعة.

وكان منتخب الأرجنتين أول المنتخبات، التي حسمت تأهلها مبكرًا لدور الثمانية، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين.

وبات منتخب البرازيل، صاحب آخر بطاقة تأهل لربع النهائي، بعدما تعادل مع كولومبيا بهدف لمثله، ليتأهل في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024.

بلغ منتخب الأرجنتين دور ربع النهائي على صدارة المجموعة الأولى، ومعه منتخب كندا الوصيف من نفس المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، تأهل منتخب فنزويلا متصدرًا بالعلامة الكاملة، بينما صعد منتخب الإكوادور إلى الدور المقبل في وصافة الترتيب.

كما حقق منتخب أوروجواي العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة على الصدارة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بنما المتأهل وصيفًا للترتيب.

فيما تصدر منتخب كولومبيا المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ليصطحب معه منتخب البرازيل إلى ربع النهائي وفي رصيده 5 نقاط.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى

1- الأرجنتين 

2- كندا 

المجموعة الثانية

1- فنزويلا 

2- الإكوادور

المجموعة الثالثة

1- أوروجواي 

2- بنما 

المجموعة الرابعة 

1- كولومبيا 

2- البرازيل.

كوبا أمريكا 2024 كوبا أمريكا الدور ربع النهائي ربع نهائي كوبا امريكا ربع نهائي كوبا امريكا 2024 ربع النهائي المنتخبات المتأهلة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أمريكا 2024 البرازيل اخبار كوبا أمريكا اخبار كوبا امريكا 2024