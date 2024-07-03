كوبا أمريكا 2024| المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بتأهل منتخب البرازيل وصيفًا من المجموعة الرابعة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، أول وثاني المجموعات الأربعة، بواقع منتخبين من كل مجموعة.

وكان منتخب الأرجنتين أول المنتخبات، التي حسمت تأهلها مبكرًا لدور الثمانية، بعد تحقيقه الفوز في أول مباراتين.

وبات منتخب البرازيل، صاحب آخر بطاقة تأهل لربع النهائي، بعدما تعادل مع كولومبيا بهدف لمثله، ليتأهل في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024.

بلغ منتخب الأرجنتين دور ربع النهائي على صدارة المجموعة الأولى، ومعه منتخب كندا الوصيف من نفس المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، تأهل منتخب فنزويلا متصدرًا بالعلامة الكاملة، بينما صعد منتخب الإكوادور إلى الدور المقبل في وصافة الترتيب.

كما حقق منتخب أوروجواي العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة على الصدارة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بنما المتأهل وصيفًا للترتيب.

فيما تصدر منتخب كولومبيا المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ليصطحب معه منتخب البرازيل إلى ربع النهائي وفي رصيده 5 نقاط.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى

1- الأرجنتين

2- كندا

المجموعة الثانية

1- فنزويلا

2- الإكوادور

المجموعة الثالثة

1- أوروجواي

2- بنما

المجموعة الرابعة

1- كولومبيا

2- البرازيل.