كوبا أمريكا 2024| منتخب كوستاريكا يفوز على باراجواي ويودع البطولة

فاز منتخب كوستاريكا على باراجواي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب Q2، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كوستاريكا على باراجواي بثنائية دون رد، نجح في الدقيقة الثالثة في قص شريط أهداف المباراة، وذلك عن طريق فرانسيسكو كالفو، بتمريرة من جوزيف مورا.

وبعد مرور 4 دقائق، أضاف جوسيمار ألكوسير الهدف الثاني، من صناعة زميله جيفرسون برينيس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح المنتخب الكوستاريكي.

وفي الشوط الثاني، قلص منتخب باراجواي الفارق بهدف في الدقيقة 55، أحرزه رامون سوسا بعد تمريرة من ماتياس فياسانتي.

منتخب كوستاريكا يودع كوبا أمريكا 2024

فوز كوستاريكا على باراجواي لم يكفي لتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث خطف منتخب البرازيل بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الرابعة ليتأهل رفقة كولومبيا إلى الدور المقبل.

وبتلك النتيجة، حل منتخب كوستاريكا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب البرازيل، ليودع الأول منافسات البطولة، فيما تذيل منتخب باراجواي الترتيب بلا نقاط.