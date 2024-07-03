ads
الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| منتخب البرازيل يخطف بطاقة التأهل الأخيرة لربع النهائي

مباراة البرازيل ضد
مباراة البرازيل ضد كولومبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعثر منتخب البرازيل أمام كولومبيا بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب ليفاي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعدما استحوذ منتخب البرازيل على الكرة، رغم محاولات كولومبيا الهجومية المبكرة على المرمى، التي كان أبرزها كرة خاميس رودريجيز في الدقيقة الثامنة، التي ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، بدأ منتخب كولومبيا في السيطرة على مجريات اللعب، والضغط على مدافعي منتخب راقصي السامبا.

منتخب البرازيل يتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وكانت التدخلات العنيفة هي عنوان المباراة، حيث تدخل اللاعبون على بعضهم بعنف شديد، ما أسفر عن إشهار حكم اللقاء 5 بطاقات صفراء، أبرزهم لنجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور لاعب المنتخب البرازيلي.

وبهذا التعادل، تأهل منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث خطف بطاقة التأهل الثانية والأخيرة للدور المقبل، ليرافق كولومبيا من المجموعة الرابعة.

وبتلك النتيجة، حل منتخب البرازيل وصيفًا في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 5 نقاط، بينما ظل منتخب كولومبيا على الصدارة بـ7 نقاط.

البرازيل كولومبيا كوبا أمريكا 2024 منتخب البرازيل منتخب كولومبيا مباراة البرازيل ضد كولومبيا ربع نهائي كوبا امريكا 2024 اخبار كوبا امريكا 2024 كوبا أمريكا