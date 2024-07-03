كوبا أمريكا 2024| فينيسيوس يورط منتخب البرازيل في ربع النهائي

وضع فينيسيوس جونيور، منتخب البرازيل في ورطة في حال تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

يشارك فينيسيوس أساسيًا مع منتخب البرازيل في مباراته ضد كولومبيا، المقامة حاليًا على ملعب ليفاي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

منتخب البرازيل يفقد فينيسيوس في مباراة ربع النهائي

تلقى نجم ريال مدريد الإسباني، بطاقة صفراء مبكرة في اللقاء، حيث أشهر حكم المباراة الإنذار الأصفر في وجهه في الدقيقة السابعة، بعد تدخله العنيف بالمرفق على خاميس رودريجيز قائد منتخب كولومبيا.

وبذلك، حصل فينيسيوس على البطاقة الصفراء الثانية في دور المجموعات، بعد حصوله على الأولى في مباراة باراجواي الماضية في الدقيقة 83.

وبالتالي، يغيب فينيسيوس جونيور عن مباراة البرازيل في الدور ربع النهائي من كخوبا أمريكا 2024 في حال تأهله؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، الشوط الأول من مباراة البرازيل وكولومبيا، إذ تقدم رفاق فينيسيوس جونيور بهدف عن طريق رافينيا، بينما أدرك دانيال مونيوث التعادل لمنتخب اللوس كافيتيروس.