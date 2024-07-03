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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| منتخب كوستاريكا يتفوق على باراجواي بالشوط الأول

مباراة كوستاريكا
مباراة كوستاريكا ضد باراجواري
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تفوق منتخب كوستاريكا على باراجواري بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب Q2، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

بدأ منتخب كوستاريكا اللقاء بقوة، وبحث عن تسجيل هدف التقدم، حتى نجح في الدقيقة الثالثة في قص شريط أهداف المباراة، وذلك عن طريق فرانسيسكو كالفو، بتمريرة من جوزيف مورا.

مباراة كوستاريكا ضد باراجواري

وبعد مرور 4 دقائق، أضاف جوسيمار ألكوسير الهدف الثاني، من صناعة زميله جيفرسون برينيس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح المنتخب الكوستاريكي.

يحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل منتخب باراجواي الترتيب بلا نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

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