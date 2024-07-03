كوبا أمريكا 2024| منتخب كولومبيا يتعادل مع البرازيل في الشوط الأول.. فيديو

فرض منتخب كولومبيا التعادل على البرازيل بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب ليفاي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

استحوذ منتخب البرازيل على الكرة في الشوط الأول، رغم محاولات كولومبيا الهجومية المبكرة على المرمى، التي كان أبرزها كرة خاميس رودريجيز في الدقيقة الثامنة، التي ارتطمت بالعارضة.

افتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة 12 بهدف رائع، أحرزه من كرة ثابتة سكنت شباك الحارس كاميلو فرجاس.

وأنقذ دانيال مونيوث منتخب كولومبيا قبل نهاية أول 45 دقيقة، بهدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

يحتل منتخب البرازيل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 4 نقاط، خلف منتخب كولومبيا المتصدر بـ6 نقاط، والذي تأهل إلى الدور المقبل منذ الجولة الماضية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

هدف رافينيا

pic.twitter.com/TBmsrPXmg5 — midias out of context brasileirão (@midiasbrsao) July 3، 2024

هدف التعادل لمنتخب كولومبيا