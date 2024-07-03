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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زوج ينهي حياة زوجته قبل صلاة الفجر بطنطا

تجمع الأهالي بعد
تجمع الأهالي بعد قضية القتل
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شهد شارع الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا جريمة بشعة قبل صلاة الفجر بعدما أنهى زوج حياة زوجته ضربا داخل المنزل.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا يفيد ببلاغ من الأهالي بشارع 25 الجلاء بنطاق دائرة القسم  يفيد بقتل ربة منزل على يد زوجها.

على الفور انتقل المقدم علاء موسى مفتش البحث الجنائي والرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونيهم وتم ضبط المتهم واصطحابه لديوان القسم للبدء في التحقيقات وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يدعى م ح  لخلافات بينه وبين زوجته مني.م  انهال عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

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