«أبو الوفا»: ملف الصناعة على رأس أولويات الحكومة الجديدة

قال النائب خالد أبو الوفا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة التي سوف تؤدي اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمامها العديد من التحديات المهمة والطارئة التي تحتاج الي تدخل وحل سريع يشعر به الناس في الشارع وأهمها في الوقت الحالي هي أزمة الكهرباء التي يعاني منها الجميع الآن فتفاقم المشكلة أدى إلى تذمر المواطنين بشكل كبير، والحكومة الحالية لا تقدم حل للمشكلة بس مجرد مسكنات من خلال تصريحات بتعديل معدل تخفيف الأحمال من ٣ ساعات إلى ساعة واحدة وتقليص مدة التخفيف لنهاية شهر يوليو وهذا ليس حلا.

وتابع «أبو الوفا» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أمس، أن مشاكل الصناعة التي تزداد كل يوم فكل يوم نسمع عن توقف مصنع عن العمل وتسريح العمال الموجودين به، أزمات الشركات الكبرى، فالصناعة هي أمل هذه البلد للتقدم وحل كل مشاكلها الاقتصادية فلابد من الحكومة الجديدة إعطاء ملف الصناعة وتقدمها وحل مشاكلها جهد ووقت كبير لأنها من أهم موارد البلد وكذلك هي الحل للأزمات الموجودة.