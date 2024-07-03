كوبا أمريكا 2024| تشكيل مباراة كوستاريكا ضد باراجواي

أعلن الأرجنتيني جوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب كوستاريكا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باراجواري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كوستاريكا، اليوم الأربعاء، باراجواي على ملعب Q2، في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل باراجواي الترتيب بلا نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب كوستاريكا لمواجهة باراجواري

حراسة المرمى: سيكويرا

خط الدفاع: ميتشل - فارجاس - كالفو

خط الوسط: تايلور - جالو - برينيس - مورا

وفي الهجوم: ماريجال - كامبل - ألكوسير.

تشكيل منتخب باراجواري لمواجهة كوستاريكا

كما أعلن دانيال جارنيرو، المدير الفني لمنتخب باراجواري، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كوستاريكا، كالتالي.

حراسة المرمى: مورينيجو

خط الدفاع: فيلازكيز - بالبوينا - ألديريتي - خيمينيز

خط الوسط: ماتياس - بوباديلا - سوسا

وفي الهجوم: ميجيل ألميرون - إنسيسكو - باريرو.