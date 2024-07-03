كوبا أمريكا 2024| لويس دياز يقود تشكيل منتخب كولومبيا أمام البرازيل

أعلن الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة البرازيل، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كولومبيا، اليوم الأربعاء، البرازيل على ملعب ليفاي في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل منتخب كولومبيا أمام البرازيل، رفقة خاميس رودريجيز.

وحسم منتخب كولومبيا تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 من الجولة الماضية، بعد فوزه على كوستاريكا وباراجوي.

يتصدر منتخب كولومبيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب البرازيل في الوصافة بـ4 نقاط.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب كولومبيا لمواجهة البرازيل

حراسة المرمى: فرجاس

خط الدفاع: مونيوث - سانشيز - كويستا - ماتشادو

خط الوسط: ريوس - ليرما - خاميس رودريجيز

وفي الهجوم: لويس دياز - كوردوبا - أرياس.