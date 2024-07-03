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الأربعاء 03 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| منتخب البرازيل بالقوة الهجومية الضاربة أمام كولومبيا

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
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أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كولومبيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب البرازيل، اليوم الأربعاء، كولومبيا على ملعب ليفاي في لقاء ينطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يدخل منتخب البرازيل مباراته ضد كولومبيا، بالقوة الهجومية الضاربة؛ من أجل حصد الثلاث نقاط والتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

يقود هجوم منتخب البرازيل، ثنائي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بجانب رافينيا جناح برشلونة الإسباني.

يحتل منتخب البرازيل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 4 نقاط، خلف منتخب كولومبيا المتصدر بـ6 نقاط، والذي تأهل إلى الدور المقبل منذ الجولة الماضية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا

حراسة المرمى: أليسون بيكر 

خط الدفاع: دانيلو - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - ويندل 

خط الوسط: برونو جيماريش - جواو جوميز - لوكاس باكيتا 

وفي الهجوم: رافينيا - رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

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