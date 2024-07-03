الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود.

وجاء في بيان الوزارة: "في 2 يوليو، حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية، وتم تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية من قبل منظومات الدفاع الجوي العاملة على أراضي مقاطعة بيلجورود".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.