يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات

أسدل الستار عن المتأهلين لدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، بعدما تأهلت 8 منتخبات من دور الـ16 على رأسها ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

حجزت 8 منتخبات مقعدها في الدور ربع النهائي، بعدما أقصت نظيرتها في دور الستة عشر، في مباريات شهدت إثارة كبيرة ومفاجأة من العيار الثقيل بتوديع حامل اللقب (إيطاليا) البطولة من دور ثمن النهائي.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي يورو 2024

سويسرا - ألمانيا - إنجلترا - إسبانيا - فرنسا - البرتغال - هولندا - تركيا.

مواجهات ربع نهائي يورو 2024

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية في ربع نهائي يورو 2024، أبرزها الصدام القوي بين ألمانيا وإسبانيا.

وجاءت مواجهات ربع النهائي من البطولة، كالتالي.

1- سويسرا ضد إنجلترا

2- ألمانيا ضد إسبانيا

3- فرنسا ضد البرتغال

4- هولندا ضد تركيا.

مواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن مواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024، حيث تنطلق منافسات دور الثمانية يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو، على أن تنتهي هذه المباريات في اليوم التالي (السبت).

ونستعرض مواعيد مباريات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، على النحو التالي.

الجمعة 5-7

1- إسبانيا ضد ألمانيا - 7 مساء - ملعب إم إتش بي أرينا

2- البرتغال ضد فرنسا - 10 مساء - ملعب فولكسبارك

السبت 6-7

3- إنجلترا ضد سويسرا - 7 مساء - ملعب مركور شبيل أرينا

4- هولندا ضد تركيا - 10 مساء - الملعب الأولمبي في برلين.