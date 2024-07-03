من يتولى مهام رئيس عام امتحان الثانوية العامة اليوم خلفا للدكتور رضا حجازي؟

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 بمدارس المكفوفين، اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وعقب الإعلان عن التعديل الوزاري وحلف اليمين الدستوري اليوم أمام الرئيس السيسي، والتأكيد على أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، خارج التشكيل الوزاري الجديد.. أثيرت تساؤلات حول من يقوم بعمل “حجازي”، اليوم في متابعة الامتحانات حتى إستلام وزير التعليم الجديد.

«عبد الرؤوف» رئيس امتحان الثانوية العامة خلفا للدكتور رضا حجازي

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، لـ"البوابة نيوز"، أن عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، سيقوم بمهام الإشراف ومتابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، مرورًا بنقل الأسئلة إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.. وكذا متابعة غرفة العمليات المركزية.

وزير التعليم الجديد يؤدي اليمين الدستورية اليوم

ويؤدي اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبداللطيف اليمين الدستورية وزيرًا للتربية والتعليم ضمن الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، خلفًا للدكتور رضا حجازي، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة.

والدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل ونجلها، وهو حفيد المشير إسماعيل.

وأدى أمس طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى عدد (703236) طالب وطالبة، حيث أدى الطلاب فى اللغة الإنجليزية عدد (701322) طالب وطالبة، واللغة الفرنسية عدد (1901) طالب وطالبة، واللغة الألمانية عدد (13) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بإدارة المعصرة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية، قاموا بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعات الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف المحمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، وقيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.