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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مأساة في مستشفى المبرة بطنطا.. وفاة طالب أثناء إجراء عملية الزائدة

مروان هاني الصيفي
مروان هاني الصيفي
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شهدت مستشفى المبرة بطنطا التابعة لفرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية وفاة طالب يدعى مروان هاني الصيفي في العقد الأول من العمر، أثناء إجراءه عملية الزائدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوفاة طالب في العقد الأول من العمر إثر حدوث مضاعفات له أثناء إجراء عملية الزائدة الدودية بمستشفى المبرة بطنطا.

على الفور انتقلت قوة أمنية وتبين العثور على طالب يدعى مروان هاني الصيفي جثة هامدة إثر حدوث مضاعفات له أثناء عملية الزائدة على حد قول أسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

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