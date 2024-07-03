يورو 2024.. المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي

اكتمل عقد المتأهلين لدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، بتأهل منتخب تركيا على حساب النمسا، في آخر مباريات دور الـ16 من البطولة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

انتزع منتخب تركيا بطاقة التأهل الأخيرة لدور ربع نهائي يورو 2024 من النمسا بصعوبة، ليكمل عدد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية.

تأهلت 8 منتخبات إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما أقصت 8 أخرى في دور الـ16، وعلى رأسها منتخب ألمانيا (منتخب البلد المستضيف).

إثارة مباريات دور الستة عشر بدأت بإقصاء منتخب سويسرا، لحامل اللقب إيطاليا بثنائية دون رد، ثم فاز منتخب ألمانيا على الدنمارك بنتيجة 2-0.

وخطف منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا أمام سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف بعد لجوء المنتخبين إلى شوطين إضافيين، قبل أن يكتسح منتخب إسبانيا، جورجيا برباعية مقابل هدف.

ونجح منتخب فرنسا في التغلب على بلجيكا بهدف للا شئ في الوقت القاتل من المباراة وعن طريق النيران الصديقة، وأنقذ دييجو كوستا منتخب البرتغال من توديع يورو 2024، بالتصدي لكرة حاسمة في مباراة سلوفينيا، التي انتهت بفوز رفاق كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح، تصدى كوستا خلالها لـ3 ضربات.

واكتسح منتخب هولندا، رومانيا بثلاثية نظيفة، قبل أن ينتصر منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي يورو 2024

1- سويسرا

2- ألمانيا

3- إنجلترا

4- إسبانيا

5- فرنسا

6- البرتغال

7- هولندا

8- تركيا.