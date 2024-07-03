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الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«رفض ترويع والدته بالكلاب»| بلطجي ينتقم من شاب بطريقة بشعة في المرج.. صور

جانب من تعدي المتهم
جانب من تعدي المتهم على أسرة المجني عليه
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شهدت منطقة محمد نجيب بالمرج منذ قليل، حادثًا بشعًا أقدم خلاله بلطجي بمساعدة آخرين، بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على شاب؛ بسبب خلافات جيرة سابقة وقيامه بالتصدي للمتهم أثناء قيامه بترويع والدته وأفراد أسرته بـ"كلاب شرسة" في وقت سابق إثر نشوب مشاجرة بينهما.

ضرب شاب في المرج 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يُدعى "أحمد محمد محمود عطا"، مُصاب بجروح وكدمات إثر قيام شخص رفقة آخرين، بدهسه بمركبة توك والتعدي عليه بسلاح أبيض.

جانب من قيام المتهم بالتعدي على أسرة المجني عليه وترويعهم بكلاب شرسة 

خلال دقائق انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وبسؤال أسرة المصاب أفادوا بقيام شخص له معلومات جنائية يدعى "أحمد عبد العال" وشهرته "أحمد عبده"، بالتعدي على المصاب بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما، قام خلالها المتهم بالتعدي على أسرة المجني عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية وسط الشارع، وترويع الأسرة ووالدة المجني عليه بكلاب شرسة.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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