للمزارعين.. توصيات مهمة للحفاظ على المحاصيل مع ارتفاع درجات الحرارة

استعرض الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عددًا من التوصيات لحماية المحاصيل من ارتفاع درجات الحرارة، حيث أنه بدءًا من اليوم الأربعاء ستبدأ سيطرة الكتلة الحارة واتساع المرتفع الجوي شديد الحرارة، وارتفاع قياسي في الحرارة يبدأ تدريجيًا اليوم الأربعاء والخميس على كل الجمهورية ويستمر الجمعة والسبت على الصعيد.

وتمثلت التوصيات كالآتي:

رسالة 1: بصفة عامة ولكل المحاصيل العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات، يعني إجراء رية مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة حيث أن وقت الظهيرة تقفل الثغور ويتوقف البخر نتح ويزيد البخر بالتالى يقل الامتصاص جدا بالتالى أى زيادة فى مستوى المياه حول الجذور سيؤدي إلى نقص الأكسجين اللى النبات فى أمس حاجة لها أثناء الحرارة العالية، والاستثناء الوحيد هو الري بالطاقة الشمسية وداخل الصوب والري في الأراضي الجيرية.



رسالة 2: للتحجيم "الآمن" لثمار (المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى) اتبع الخطوات التالية بالترتيب:

زيادة معدلات التسميد بها لنصل الى 10 لتر في الاسبوع للفدان، ثم استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشًا، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء.

وفي الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة. كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% أدى إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة.

رسالة 3: رش الثمار (فقط) ( المانجو – الرمان ) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المكون من كربونات الكالسيوم أيضًا.

وأكد فهيم على 7 ممنوعات ويجب الالتزام تحت أي بند وهم:

1** لا تروي أثناء الظهيرة إلا بشروط.

2** لا تحتك بأشعة الشمس لفترة طويلة في الظهيرة.

3** لا ترش مبيدات جهازية أثناء الموجة.

4** لا تعفر بالكبريت الزراعي.

5** لا ترش إلا بحساب.

6** لا تخلط إلا بتوصية.

7** لا تخرج إلا لضرورة أثناء النهار.

