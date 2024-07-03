الثانوية العامة 2024| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون الجغرافيا وSTEM يواجهون الفيزياء

يؤدي طلاب مدارس المكفوفين يؤدون اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وأدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، أمس الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى عدد (703236) طالبا وطالبة، حيث أدى الطلاب فى اللغة الإنجليزية عدد (701322) طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية عدد (1901) طالب وطالبة، واللغة الألمانية عدد (13) طالبا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد عدد من الطلاب سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، وأنه في المستوى المتوسط، بينما أكدت طالبات شعبة علمي، اللاتي يؤدين الامتحانات بلجان الجيزة، أن امتحان اللغة الإنجليزية عوضهن عن صعوبة الفيزياء بعض الشيء، والقطعة كانت غير مباشرة إلى حد ما، لكنه ليس صعبا، كما أوضح طلاب الشعبة الأدبية أن الإنجليزي عوض “تركات التاريخ”.

في السياق نفسه، أكد طلاب اللغات أن امتحان اللغة الانجليزية سهلا، ومن دون مشكلات.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، بعد بدء اللجنة، نماذج لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، ونشرت جروبات الغش، أسئلة وإجابات امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024، بعد بدء اللجنة بـ25 دقيقة.

وجاء ضمن المتداول إجابة سؤال مقالي يتحدث عن الصدق، وأثار تداول الإجابة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أثار سؤال القطعة والذي يتحدث عن «الكلب»، استغراب الطلاب.

في السياق نفسه، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بإدارة المعصرة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية، قاموا بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعات الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف المحمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، وقيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال الواقعة.