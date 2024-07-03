تونس وبوركينا فاسو توقعان 8 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات

وقع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج كاراموكو جان ماري تراوري، 8 اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والتدريب المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة.

تم توقيع الاتفاقيات في ختام فعاليات الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية - البوركينية المنعقدة بواجادوجو.

وثمن الوزيران، - في بيان أمس الثلاثاء، النتائج المنبثقة عن أشغال هذه اللجنة واعتبرا أنها ستساهم في إثراء الإطار القانوني بين البلدين الشقيقين وتتيح فرصا جديدة وواعدة لتعاون مثمر بينهما.

وأشاد نبيل عمار باللقاءات المثمرة التي جمعته بالرئيس البوركيني وبعدد مهم من كبار المسئولين البوركينيين، مؤكدا الحرص المشترك الذي يحدو الجانبين لمزيد دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقا لإرادة القيادة السياسية في البلدين، معربا عن ترحيبه بتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي-البوركيني وبمخرجاته وبالمشاركة المهمة في فعالياته من الجانبين.

وشدد الوزير على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول الفاعلة لمسؤولياتها لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة ولاستعادة كافة حقوقه على كامل أراضيه.

من جانبه، جدد الوزير البوركيني ترحيبه بزيارة الوفد التونسي، مبرزا حرص الجانب التونسي على تطوير مختلف أوجه التعاون مع بلاده التي ترغب في الاستفادة من الخبرات والتجارب التونسية الناجحة، مؤكدا ضرورة العمل سويا على متابعة وتفعيل مخرجات اللجنة المشتركة والمنتدى الاقتصادي.