«مركز المناخ»: ارتفاع قياسي في الحرارة بدءًا من اليوم حتى السبت المقبل

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه بدء من اليوم الأربعاء، ستبدأ سيطرة الكتلة الحارة واتساع المرتفع الجوي شديد الحرارة، وارتفاع قياسي في الحرارة يبدأ تدريجيًا اليوم الأربعاء والخميس على كل الجمهورية ويستمر الجمعة والسبت على الصعيد.

وأوضح «فهيم»، أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا بداية من الأربعاء بدرجة حرارة 38 ° م وجه بحري و41° م وجه قبلي، وتصل لذروة الارتفاع الخميس بدرجة حرارة 41 ° م وجه بحري و43° م وجه قبلي، مع بداية انخفاض في الحرارة يوم الجمعة على الوجه البحري 37° م وتستمر شديدة الحرارة في الصعيد 42 - 44° م.

وتابع «فهيم»، أن يوم السبت يشمل الانخفاض معظم الجمهورية ( حتى قنا جنوبًا ) حيث تتراوح درجة الحرارة بين 35 - 38° م، عدا مناطق أقصى جنوب الصعيد ( الأقصر – اسوان) 42 - 43° م.