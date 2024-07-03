المدارس الرياضية بالفيوم تحصد مركز أول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم المدرسة الرياضية للبنات، بإدارة غرب الفيوم التعليمية فى مسابقة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت في محافظة الإسماعيلية على أرض استاد هيئة قناة السويس.

وفازت الطالبة حبيبة محسن حمدي - المدرسة الرياضية للبنات بغرب الفيوم، على المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى سباق ٥٠٠٠ متر جري.

كما تم انضمام الطالبة حبيبة (16 سنة) للقائمة الأساسية فى منتخب مصر لألعاب القوى، وذلك للمشاركة فى البطولة العربية لألعاب القوى بمشاركة عدد من المنتخبات العربية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبة حبيبة محسن، لتمثيلها المُشرف لمحافظة الفيوم فى البطولة على مستوى الجمهورية، وكذلك لانضمامها لقائمة منتخب مصر لألعاب القوى.

كما قدمت رسالة شكر وتقدير لمدربي ألعاب القوى الكابتن محمود إسماعيل، والكابتن محمود اونا، والكابتن أحمد طلعت.

كما قدمت رسالة شكر وتقدير إلى إدارة المدرسة الرياضية للبنات بغرب الفيوم، أيفون مكرم مديرة المدرسة، وتوجيه التربية الرياضية بالمدرسة وإدارة غرب والمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.